ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve yeni büyükelçilik binasını önceki gün Kudüs’te törenle açmasına tepki olarak Filistinliler tarafından Gazze şeridinde başlatılan gösteriler dün Batı Şeria ile birlikte Filistin’in tamamına yayıldı. İsrailli askerlerin eylem yapan on binlerce silahsız eylemciye gerçek mermilerle ateş açması üzerine ölenlerin sayısı 62’yi bulurken, 2 bin 771 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 1204 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını duyurdu.
6 ÇOCUK CAN VERDİ 203 ÇOCUK YARALI
Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 6’sının çocuk, 4’ünün güvenlik görevlisi olduğunu duyurdu. Ölen 6 çocuktan birininse göz yaşartıcı gazdan etkilenen 8 aylık kız çocuğu Leyla el Gandur olduğu açıklandı. Gazete Habertürk'ün haberine göre bebeğin, Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki arbede sırasında sıkılan göz yaşartıcı gazı soluduğu ve hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Minik Leyla’nın anne ve babası ile aile yakınları, dün toprağa verdikleri yavrularının cenazesinde gözyaşı döktü. Bebeğin cenazesine binlerce Filistinli katıldı.
Gerçek mermilerle yaralanan 79 Filistinlinin ensesinden, 161’inin kolundan, 62’sinin de sırtından ve göğsünden vurulduğu, 52’sinin karnından, 1055’inin de bacaklarının alt kısmından yaralandığı açıklandı. Yaralıların en az 203’ünün çocuk, 78’inin de kadın olduğu ifade edildi.
GENEL GREV BAŞLADI
1948’de İsrail devleti kurulurken yurtlarından edilen Filistinlilerin ‘Nekbe Günü’nün (Büyük Felaket) 70. yıldönümünü protesto etmek için başlattığı yürüyüşün katliama dönüşmesinin ardından dün Filistin’de genel greve de gidildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, boykotun; dükkânlar, kamplar, ulaşım araçları, üniversiteler, okullar, bankalar ve benzin istasyonlarını kapsadığını ilan etti.
ABD SORUŞTURMAYI BLOKE ETTİ
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ise Gazze’deki İsrail katliamının bağımsız biçimde soruşturulması önerisini ABD bloke etti. BMGK’da şiddet olaylarının soruşturulmasına yönelik karar tasarısını önlemeye çalışan Beyaz Saray, açıklamasında şiddet olaylarının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etti.
Bu arada BMGK’nın 10 üyesi: Çin, Fransa, Bolivya, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Kuveyt, Hollanda, Peru ve İsveç, Genel Sekreter Antonio Guterres’e mektup gönderip, İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşim birimlerine son vermesini talep etti.
Gazze’deki gösterilerde atılan gaz bombalarıyla 8 aylık Leyla el Gandur’un nefesi kesildi. Tüm müdahalelere rağmen minik Leyla, maviş gözleriyle hayatı tanımadan ‘melek’ oldu.
YAHUDİ YERLEŞİMİ UCM’YE TAŞINACAK
Filistin yönetimi, Yahudi yerleşim birimleri inşasını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşımaya karar verdi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah’ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin yönetiminin, “Yahudi yerleşim birimleri inşasını resmi olarak UCM’ye taşımaya, BMGK’nın olağanüstü toplantıya çağrılmasına, Filistin’in uluslararası ajanslara üye olmasına, Filistin Ulusal Konseyi’nde alınan kararın uygulanmasına ve Filistin-İsrail ilişkilerinin sınırlandırılması için bir komite kurulmasına” karar verdiğini duyurdu.
İsrail askerleri, Doğu Kudüs’teki protestolara da sert müdahale etti.
DÜNYADAN TEPKİLER
RİYAD KARARI REDDEDİYOR
Suudi Arabistan Bakanlar Konseyi, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşınması kararını reddettiklerini açıkladı. Konsey, “Bu adım Filistinlilerin Kudüs’teki kalıcı ve tarihi haklarına müdahaledir” dedi. Çin’in Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lu Kang, “Gariban insanlara karşı kullanılan vahşi şiddete karşı çıkıyoruz. Tarafları gerginlikten uzak adımlar atmaya çağırıyoruz” diye konuştu. İrlanda, İsrail’in Dublin Büyükelçisi Zeev Boker’i protesto için dışişleri bakanlığına çağırırken, Güney Afrika, Tel Aviv büyükelçisini geri çekti. İsrail’in Belçika Büyükelçisi Simona Frankel’in, öldürülen Filistinliler için ‘terörist’ demesi tepkilere neden oldu. Başbakan Charles Michel, “Şoka girdim” dedi.
Atılan gaz bombalarıyla nefes almakta zorlanan çocuklar sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.
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