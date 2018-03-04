İsrail koalisyon hükümetinde çatlak: 'Erken seçim kapıda'

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un, 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısının zamanında onaylanmaması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmasının ardından 6 partili İsrail koalisyon hükümetindeki çatlağın derinleştiği ve "erken seçimlerin kapıda" olduğu iddia edildi.

İsrail'in Kanal 2 Televizyonu'nun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, "İhtimaller çerçevesinde koalisyondaki hakim görüşün ülkede erken seçimin bu yılın haziran ayında yapılacağı yönündedir." ifadelerine yer verildi.

Aynı kaynakların, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden koalisyondaki Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ile Şas (Tevrat Muhafızları) partilerinin, İsrail parlamentosunun (Knesset) Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısını onaylamadan 2019 bütçesini onaylamayı reddettiği belirtildi.

Koalisyondaki bu iki parti, 2014'ten bu yana, Knesset'in aralarında ultra-ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı kapsayan ve asker sayısını arttırmayı öngören yasa tasarısını reddediyor.

Koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Kahlon ise dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2019 mali yılı bütçe tasarısı vaktinde onaylanmadığı durumda hükümetten çekilerek, dağılmasına neden olmakla tehdit etmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER