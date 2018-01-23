ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence (solda), Mısır ve Ürdün'ü de kapsayan Ortadoğu ziyaretinin son durağı olan İsrail'deki resmi temasları kapsamında İsrail meclisi (Knesset) Genel Kurul'a hitaben konuşma yaptı.
İsrail meclisindeki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri, daha önce "Blok'un ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail meclisinde Genel Kurul'daki konuşmasını boykot edeceği" şeklinde yaptığı açıklama üzerine, ABD'li yetkilinin kürsüye çıkmasını protesto ettiler.
Pence'nin konuşma yaptığı sırada 'Kudüs Filistin'in başkentidir' yazılı pankart açtılar. Pankart açan vekiller apar topar salondan dışarı çıkarıldı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail meclisindeki (Knesset) konuşmasını, "aşırılık yanlılarına bir hediye" şeklinde değerlendirdi.
Ureykat, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pence'in meclisteki konuşması, ABD'nin çözümün tarafı olmak yerine sorunun bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuşma aşırılık yanlılarına bir hediye." ifadesini kullandı.
FKÖ Genel Sekreteri, Pence'in Knesset'teki konuşmasıyla dünyaya, "Yasayı ihlal et, ABD seni ödüllendirecek" mesajı verildiğini kaydetti.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, bugün Knesset'te Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 2019 yılı bitmeden Kudüs'e taşıyacağını ifade ederek, "ABD, İsrail’in yanında durmaya devam edecektir. Çünkü sizin sorununuz bizim sorunumuz, sizin ilkeleriniz bizim ilkelerimizdir. Yanınızda durmaya devam edeceğiz, çünkü İsrail de hep bunu yaptı." demişti.
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