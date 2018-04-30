İsrail: Netanyahu İran'la ilgili 'önemli bir gelişme' açıklayacak

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu akşam, İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili 'önemli bir gelişmeyi' açıklayacağı duyuruldu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada konuyla ilgili başka bir detaya yer verilmedi. Netanyahu dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

Trump'ın, İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlarken, ülkeye uygulanan yaptırımların bir kısmını hafifletiyordu.

Trump yönetimi ve İsrail, nükleer anlaşmanın İran'ın bölgede güçlenmesine neden olduğu görüşünü savunuyor.

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