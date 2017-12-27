ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini taşıma kararını açıklamasının ardından tüm dünyadan tepkiler görürken, İsrail ise Trump'ın desteğini arkasına alarak, cesur ve kimseyi tanımayan açıklamalara imza atarken, bu kez de minnetini göstermek istedi.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı için Donald Trump'a bir teşekkür olarak bu kararı aldıklarını açıkladı.

İsrail Ulaştırma Bakanı, "Duvar, Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın cesur ve tarihi Kudüs kararının ardından, adının istasyona verilmesi kararını aldım" dedi.

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