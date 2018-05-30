İsrail Parlamentosu'ndaki 'Ermeni soykırımı' oylaması gündemden çıkarıldı

- AFP

İsrail Parlamentosu Knesset'te bugün oylanması planlanan ve 1915 olaylarının 'Ermeni soykırımı' olarak tanınmasını öngören tasarı, meclis gündeminden kaldırıldı.

Jerusalem Post gazetesi, Knesset Başkanı Yuli Edelstein'ın tasarının destekçilerinden olmasına rağmen oylamada yeterli çoğunluğun sağlanacağının belli olmaması üzerine oylamadan vazgeçtiğini duyurdu.

Geçen hafta 120 milletvekilinden sadece 16'sının katıldığı bir oylamayla Meretz Partisi tarafından sunulan tasarının gündeme alınması kabul edilmişti.

Tasarıda İsrail'in 'Osmanlı'nın 1.5 Ermeni'yi öldürdüğü soykırımı' tanıması çağrısı yapılıyordu.

'Knesset başkanı siyaseti tercih etti'

Meretz lideri Tamar Zanderg, tasarıyı gündemden düşüren Edelstein'ın "siyaseti ahlâka tercih ettiğini" öne sürdü, "Doğru olan şey, tarihi bir oylamanın yapılacağı bu oturumun gerçekleştirilmesidir. Ama bazıları doğru olanı yapmak yerine siyaset yapmayı tercih ediyor. Knesset sözünü tutmalı. Bu bir tarihsel adalet meselesidir" dedi.

Jerusalem Post, oylamanın hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı kızdıracağına dikkat çekerek şunları yazdı:

"İsrail ile Türkiye arasındaki gerginlik, Türkiye'nin bu ayın başlarında şiddet kullanarak Gazze'den İsrail'e geçmeye çalışan Hamas'a destek vermesiyle yeniden yükseldi. Ancak İsrail'in Azerbaycan'la iyi ilişkileri var. Azerbaycan'ı İran'a komşu olması, bu ülkeyi İsrail için stratejik bir müttefik haline getiriyor."

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