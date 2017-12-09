Kudüs'teki İslam Vakıfları Dairesi Basın Yetkilisi Firas ed-Debs tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giren herkesin kimliklerini topluyor." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre İsrail polisinden ise söz konusu uygulamanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisi Mescid-i Aksaya girenlerin kimliklerini topluyor