İsrail Şam'ın güneyini hedef aldı

Reuters'in haberine göre Suriye Devlet Televizyonu, Suriye hava savunma sisteminin, Şam’ın güneyinde askeri bir üssü hedefleyen iki füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İsrail'in Suriye hava savunma sistemine yönelik saldırı başlattığı iddia edildi.

Suriye medyasına dayandırılan ve Amerikan medyasında da yer alan haberlere göre; İsrail, Suriye'ye yeni bir hava saldırısı düzenledi. DHA'nın haberine göre, Başkent Şam yakınlarını hedef alan füzelerin, Suriye'nin savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

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