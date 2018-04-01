İsrail Savunma Bakanı'ndan BM'nin Gazze'deki İsrail saldırılarına soruşturma çağrısına ret

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze-İsrail sınırında en az 15 Filistinli'nin öldürülmesi sonrası Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız bir soruşturma açılması çağrılarını reddetti.
Lieberman İsrail Ordusu radyosunda yaptığı açıklamada, "İsrail askeri gerekeni yaptı. Bence bütün askerlerimiz bir madalyayı hak ediyor" dedi.
BM ve ardından Avrupa Birliği (AB) peş peşe açıklamalarla ölümlere ilişkin bağımsız soruşturma açılmasını istemişti.
İsrail ise hayatını kaybedenlerin çoğunun "teröristlerden oluştuğunu" söyleyerek, Hamas ve diğer Filistinli örgütleri suçluyor.
Cuma günü İsrail-Filistin arasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kanlı gündü.
Gazze'deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü için 65 km'lik sınırda on binlerce Filistinli toplanmış, altı hafta sürecek protestolar öncesi buralara çadırlar kurmuştu.
Ancak kamp alanlarında kalmayan yüzlerce kişi, protestoları organize eden yetkililer ve İsrail Ordusu'nun "sınırdan uzak durun" uyarılarına rağmen hatta yaklaştı.
İsrail Ordusu, sınıra taşlar ve molotof kokteylleri atıldığını, askerlerin de olayları engellemek için "eylemin ana azmettiricilerine" ateş açtığını söyledi.
Ordu, açıklamasında göz yaşartıcı gaz ve ateş ile karşılık verildiğini duyurdu.
Gösteri öncesi de İsrail'in açtığı top ateşi sonucu 27 yaşındaki Filistinli çiftçi Ömer Samour öldürüldü.
Filistin tarafı, İsrail'i orantısız güç kullanmakla suçluyor.
Sınır hattında yaşananlar sonrası Ankara İsrail'i "orantısız güç kullanmakla" suçlamış, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "BM'yi göreve çağırıyoruz" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalardan bir gün sonra yaptığı açıklamada "İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
"İsrail Filistin'de yaptığı zulmün ardında kalacaktır" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Neredeler?"
Filistinlilerce "Toprak Günü" olarak anılan 30 Mart, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli eylemcilinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü.
Eylemin Filistinlilerin Nakba (Felaket) günü olarak andığı 15 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor. Nakba gününde 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra yüz binlerce Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kalması protesto ediliyor.
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