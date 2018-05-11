İsrail: Suriye'de İranlı milislere ait askeri mevzileri vurduk

- AFP

İsrail, Suriye'deki İranlı milis güçlerini Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemekle suçlayıp gece boyu Suriye'deki İran yanlısı milislerin mevzilerini hedef aldı.

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere "İsrail ordusu, Suriye'deki onlarca İranlı askeri hedefi vurdu" dedi.

Sözcü, İranlı milislerin roketleri attığı kaynak olarak gösterdiği istihbarat, lojistik, depo ve araçların hedef alındığını söyledi.

Ordu, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda da şu ifadeler yer aldı:

"Bu gece düzenlenen saldırılar İran Kudüs Gücü'nün Golan Tepelerindeki İsrail ordusu mevzilerine attığı roketlere bir yanıttır. İran saldırısında yaralı ve hasar yok (...) İran'ın taarruzu, İran rejiminin Suriye'deki niyetlerinin ve İsrail ile bölge istikrarına oluşturduğu tehdidin kanıtıdır. İsrail ordusu, İran tehdidinin kendisine Suriye'de yer edinmesine izin vermeyecek. Bu topraklarda yaşanan her şeyin hesabı Suriye rejiminden sorulacak."

https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/994429854459355136

İsrail'in saldırısı son yıllarda İranlı hedeflere yönelik düzenlediği en büyük askeri operasyon oldu.

Suriye'den yapılan açıklamada da gece boyu İsrail'den atılan füzelerin havada 'bir bir imha edildiği' belirtildi.

Bölgede gerilim Salı günü Suriye ile İsrail arasındaki 'roket atışı' suçlamalarından sonra Perşembe günü yeni bir dalgayla tırmandı.

İsrail ordusu Perşembe erken saatlerde yaptığı açıklamada, Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı güçleri Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine '20 roket atmakla' suçladı. Ordu, roket saldırısı emrini de Devrim Muhafızları'nın özel kuvvetleri Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin verdiğini söyledi.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra, sabaha karşı da ordudan yapılan yeni açıklamada Suriye'deki İran askeri mevzilerinin vurulduğu duyuruldu.

Şam medyası da gece, İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze attığını ve füzelerin bir bir düşürüldüğünü aktardı. Askeri kaynaklar, İsrail füzelerinin İranlı milislerin bulunduğu askeri üsleri hedef aldığını, bir füzenin de cephanelik deposuna isabet ettiğini söyledi.

Reuters haber ajansı, İsrail'in Perşembe sabahı Suriye'ye yönelik füze atışının daha önceki saldırılardan çok daha yoğun olduğunu aktardı.

BBC'nin Orta Doğu Editörü Jeremy Bowen gelişmelerle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Vekalet savaşı olduğunu söylemeyin. Bu artık, İsrail ile İran arasında doğrudan bir meseledir. Trump'ın İran nükleer anlaşmasından ayrılmasından beri böyle. Tırmanması gerçek bir risk" dedi.

https://twitter.com/BowenBBC/status/994430261118078976

- EPA

Gerilim, Suriye'nin Salı günü İsrail'i, Şam'ın güneyindeki bir askeri üsse hava saldırısı düzenlemekle suçlamasıyla başladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam yakınlarındaki üsse düzenlediği saldırıda 8'i İranlı, en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi, saldırının hedefinde de İranlı birlikler ve Hizbullah milislerinin bulunduğu söyledi.

Suriye resmi medyası da hava savunma sistemlerinin aynı gün iki İsrail füzesini imha ettiğini belirtti.

- Reuters İsrail birlikleri Suriye'nin güneybatısındaki Golan Tepeleri'nde.

İsrail ordusu: Saldırı Suriye'deki İranlı Kudüs Gücü tarafından yapıldı

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus İsrail'i hedef aldığını söylediği yaklaşık 20 roket atışının İran Devrim Muhafızları Ordusu'na özel kuvvetler Kudüs Gücü tarafından yapıldığını kaydetti ve "Roketlerin bazıları İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildi" dedi.

Suriye resmi medyası SANA ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetine bağlı Baas şehrine topçu atışı yaptığını bildirdi.

- AFP Hafta başında Suriye devlet televizyonu Şam yakınlarına düşen İsrail füzelerinin görüntülerini paylaşmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre İsrail roketlerinin hedefinde Suriye ordusunun askeri mevzileri ve Baas şehrindeki müttefik kuvvetler vardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, "Suriye hava savunma sistemleri İsrail'in yeni roket saldırılarına karşı koyuyor, onlarca İsrail füzesini Suriye hava sahasında birer birer düşürüyor" dedi.

Suriye devlet televizyonu da hava savunma sistemlerinin düşen roketlerin imha edildiği görüntüleri paylaştı.

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