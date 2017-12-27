İsrail, Suudi Arabistan'ın vize engeli sonrası Dünya Satranç Federasyonu'ndan tazminat istiyor

İsrail Satranç Federasyonu, ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası'na oyuncularının katılımının engellenmesi üzerine tazminat talep edeceğini açıkladı. Suudi Arabistan, 7 İsrailli satranççıya vize vermemişti.
Suudi Arabistan, Dünya Satranç Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapıyor.
Bugün başlayan ve Cumartesi gününe kadar sürecek Riyad'daki turnuvaya 180 oyuncunun katılması bekleniyor.
Şampiyonayı düzenleyen Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) hiçbir oyuncunun katılımının engellenmemesi gerektiğini açıklamıştı.
İranlı ve Katarlı oyunculara vize almayı başardıklarını açıklayan FIDE, İsrailli oyuncuların ülkeye girişi konusunda ise Suudi Arabistan ile herhangi bir anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.
FIDE Başkan Yardımcısı Israel Gelfer, İsrailli oyunculara vize verilmeyeceğini ve turnuvanın planlandığı gibi yapılacağını belirtti.
'Profesyonel ve mali zarar' iddiası
Suudi Arabistan'ın Washington'daki büyükelçiliğinin sözcüsü Fatimah Baeshen ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsraillilerin vize taleplerinin Suudi Arabistan'ın İsrail ile diplomatik ilişkisi olmadığı için reddedildiğini söyledi.
Baeshen mesajında "Krallık tarihi olarak diplomatik ilişkileri bulunmayan ülke haricinde tüm vatandaşların katılımına izin verdi. O ülke konusunda aynı politikayı sürdürdü" dedi.
İsrail Satranç Federasyonu ise Suudi Arabistan'ı "FIDE'yi yanıltmakla" suçluyor.
Federasyonun sözcüsü Lior Aizenberg bugüne kadarki tüm açıklamaların aksini işaret ettiğini söyledi ve FIDE'den "profesyonel ve mali olarak zarar gören" 7 İsrailli oyuncu için mali tazminat talep edeceklerini açıkladı.
Aizenberg ek olarak FIDE'den bu tür olayların tekrarlanmaması için güvence isteyeceklerini de vurguladı.
Sözcü, "Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan her ülke, bu Arap ülkesi bile olsa, İsrailli satranç oyuncularını ağırlamayı taahhüt etmeli" dedi.
Suudi Arabistan ile İsrail arasında resmi ilişkiler bulunmasa da İsrailli yetkililer, İran konusunda Krallık yetkilileriyle gizli görüşmeler yaptıklarını ima ediyor.
İsrail'in, Suudi Arabistan'ın İran'ın bölgedeki etkisini artırma çabalarına karşı endişelerini paylaştığı biliniyor.
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