ABD'nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasından ABD, Kudüs konusunda yine yalnız kaldı. ABD'nin oylama öncesi, oy kullanan ülkeleri not alacağız tehdidini ise ABD temsilcisi Nikki Haley yerine İsrail temsilcisi Danon yaptı. Oylama sırasında çekilen fotoğrafta Danon'un oy kullanan ülkeleri not aldığı görüldü.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, BM Genel Kurulunda yapılan Kudüs oylaması öncesi diğer ülkelerin diplomatlarına e-posta göndererek "karara karşı oy kullanmamaları" konusunda "üstü kapalı tehdit ettiği" belirtilmişti.

Haley'in, e-posta mesajında "Oyunu vermeyi düşünürken Başkan'ın (Donald Trump) ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum." notunu düşmesi dikkat çekmiş, ABD Başkanı Trump da Genel Kurulda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Dannon ayrıca konuşmasının başlangıcında Milattan Sonra 67 yılına ait üzerinde İbranice yazan bir bozuk parayı kurula göstererek "Bu bozuk para Yahudi atalarımızın Kudüsle olan binlerce yıllık bağının kanıtıdır. Hiçbir BM kararı, hiçbir boş konuşma, hiçbir genel kurul kararı bizi Kudüs'ten ayıramayacaktır" dedi.

israil

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Danny Danon

kudüs oylaması

kudüs oylamasının sonucu