Listedeki isimler, Nobel Barış Ödüllü ABD'li bir Quaker grubu (Dostların Dini Derneği) ve bir işgal karşıtı Yahudi örgüt olmak üzere, son birkaç aydır İsrail tarafından tehdit altındaydı.
The Guardian'ın haberine göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan yasaklı örgütleri, Filistin politikaları nedeniyle İsrail'in boykot edilmesini savundukları için seçti.
Erdan Pazar günü yaptığı açıklamada, grupların İsrail'e karşı sürekli bir "kışkırtma ve tahrik kampanyası" için çalıştıklarını ileri sürdü.
İnsan hakları grupları, İsrail'in kararını, "özgür ifade ve düşünceye saldırı" olarak değerlendirerek, kınadılar.
İsrail son aylarda önemli bir Afrikalı ilahiyatçı ve Dünya Kiliseler Cemiyeti yetkilisi de dahil olmak üzere, birçok kişinin İsrail'e girişini engelledi.
Erdan, "Boykotçu örgütler, İsrail devletinin onlara karşı duracağını ve vatandaşlarını korumak için onların topraklarına girmesine izin vermeyeceğini bilmelidir. Hiçbir ülke eleştiri sahiplerinin zarar vermeye başlamasına izin vermezdi" dedi.
İçişleri Bakanı Arye Dery, "Bu insanlar, yasaları ve konukseverliğimizi İsrail'e zarar vermek için kullanmaya çalışıyorlar; bu girişimlere karşı çıkacağım" dedi.
Başbakan Benjamin Netanyahu da bir süre önce, İsrail'den 40 bin Afrikalı göçmeni çıkarmayı planladığını ve terörle suçlanan kişilere idam cezası vermeyi kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmasını desteklediğini açıkladı.
İsrail Kasım ayında, Uluslararası Uluslar arası Af Örgütü'ndeki bir çalışanın boykot yanlısı saldırı kapsamında ülkeye girişini engellemişti.
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