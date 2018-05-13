İsrail basınında yer alan haberlere göre, yarın ve salı günü Filistinliler tarafından düzenlenecek protesto gösterileri nedeniyle İsrail ordu güçleri ve emniyet birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi.
Haberlerde, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan askeri güçlerinin iki katına çıkarılması yönünde hazırlıklar yaptığı kaydedildi.
GAZNELİLERE TEHDİT BROŞÜRLERİ
AA'nın aktardığına göre; İsrail ordusuna ait uçaklardan Gazze'nin çeşitli bölgelerine atılan broşürlerde, "Filistinlilerin, sınırdaki tel örgülere yaklaşmaları durumunda hayatlarını tehlikeye atacakları" belirtildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden de yayınladığı ve "Karar verecek olan sizsiniz" başlıklı broşürlerde, "Can güvenliğiniz için tel örgülere yaklaşmayın", "Boş yere hayatınızı tehlikeye atmayın" gibi ifadeler yer aldı.
Adraee, paylaşımında ayrıca Gazzelilere seslenerek, "Daha sonra pişman olmamak için tel örgülere yaklaşmayın" ifadesini kullandı.
KUZEY CEPHESİNDE DE ALARM DURUMU
İsrail ordusunun, ayrıca Suriye ve İran ile yaşanan gerilim nedeniyle kuzey cephesinde de alarm durumuna geçirildiği aktarıldı.
İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona beldesinde bulunan sığınakların restore edilerek geliştirilmesi yönünde talimat verdi.
Radyonun haberinde, İsrail hükümetinin söz konusu sığınakları restore etmek ve yenilerini yapmak için 6,5 milyon yeni İsrail şekellik (yaklaşık 1 milyon 85 bin dolar) bütçe ayırdığı belirtildi.
TAKVİYE BÖLGESİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması, şehirdeki gergin havanın artmasına neden oldu.
İsrail polisi, ABD'nin Kudüs'teki elçiliğini taşıyacağı binanın bulunduğu cadde ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinin çevresine takviye kuvvetler yerleştirdi.
Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe ve Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararı nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise İsrail’in kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.
NEKBE NEDİR?
Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.
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