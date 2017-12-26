İstanbul’da yaşayan evli ve 3 çocuk sahibi 35 yaşındaki Nurettin Koç, Filistin ve Kudüs’te yaşanan zulme karşı 17 Aralık tarihinde son hedefi Kudüs’e gitmek için yürüyüş başlattı. Yanına aldığı sırt çantası ve Filistin bayrağıyla kış şartlarına aldırış etmeden 9 gündür yürüyen Nurettin Koç, bugün sabah saatlerinde Bolu şehir merkezine ulaştı. D-100 Karayolu üzerinden yürüyüşüne devam eden Koç, sabah namazını kıldıktan sonra yürüyüşüne başladığını ve gün batımında yürüyüşünü sonlandırdığını belirterek, “Şu anki hedefim Hatay’a kadar yürümek. Hava soğuk olduğu için etkileniyorum ama bunu göze alarak çıktım yola. Eğer nasip olursa Hatay’dan sonra da Kudüs’e varmayı düşünüyorum” dedi.
"KENDİ PAYIMA BU ZULME KARŞI BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYI DÜŞÜNDÜM"
İHA'nın haberine göre, Kudüs ve Filistin’de yıllardır zulüm yapıldığını söyleyen Nurettin Koç, “Bir insan olarak bu zulme karşı ne yapabilirim diye düşündükten sonra bunu yapabilirim dedim. Kendi payıma bu zulme karşı böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ölen hiçbir insan benden değersiz değildir, ölen hiçbir çocuk da benim çocuklarımdan değersiz değildir. Ailemden yüzde yüz bir destek aldım diyemem ama eşim dua ediyor. Çocuklarımdan tabii ki olgun bir davranış bekleyemem. Duygusal olarak etkileniyorlar ama biraz daha alıştılar.” şeklinde konuştu.
Koç, yürüyüşü boyunca geceleri kendisini misafir eden vatandaşların olduğunu ancak hiçbir ulaşım aracı kullanmadığını belirtti.
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