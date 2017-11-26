İsrail’de ‘Şabat Krizi’: Sağlık Bakanı istifa etti!

İsrail Sağlık Bakanı, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Yaakov Litzman, Yahudi Şeriatına göre kutsal sayılan "Cumartesi (Şabat) gününün hürmetinin ihlal edilmesi" nedeniyle bakanlık görevinden istifa ettiği bildirildi.

İsrail basınına göre Sağlık Bakanı Litzman, Şabat Krizi’nin çözüme kavuşturulması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kendisi arasında yapılan tüm arabuluculuk girişimlerine rağmen bugün İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan toplantıda istifasını sunduğu belirtildi.

İsrail’in Kanal2 Televizyonu’nun haberinde ise, Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı Likud Partisi milletvekillerinin Litzman’ın istifasından memnun oldukları ve bu istifanın 6 partili koalisyon hükümetinin işleyişine herhangi bir halel getirmeyeceği kanaati taşıdıkları yönünde.

İsrail’in Maariv Gazetesi de, “Şabat Krizi”nin 1976’da İzak Rabin liderliğindeki İsrail hükümeti ile 1999 yılında Ehud Barak liderliğindeki İsrail hükümetinin dağılmasına neden olduğu gibi Netanyahu hükümetinin de iktidarına son verebileceği yorumunu yaptı.

İsrail Devlet Radyosu dün yaptığı açıklamada, Litzman’ın Devlet Demiryolları’nın cumartesi çalışmasından dolayı yaşanan “Şabat Krizi” nedeniyle Başbakan Netanyahu’ya istifasını sunacağı belirtilmişti.

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