Habertürk Gazetesi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına tepkiler devam ederken İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Türkiye'den ayrıldı. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile saat 11:15'de İstanbul'dan Tel Aviv'e uçan Naeh, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden uçağa bindi. Naeh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilmiş ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtilmişti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin de bir süreliğine ülkesine dönmesini istemişti.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'a, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtilmişti.

Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kudüs'teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." ifadesi kullanılmıştı.

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