İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick ve oğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onayıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
İsrail polisi eşliğinde oğlu ile Harem-i Şerif'in avlusuna giren Glick, kutsal mabedde yaptığı dua ve geziden sonra El-Meğaribe Kapısı'ndan çıktı.
Milletvekili Glick Aksa'da yaptığı ritüllerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu’ya hitaben "teşekkür" içerikli yazılı açıklama yayımladı.
YAHUDİ MİLLETVEKİLLERİNİN AKSA'YA ''GİRİŞİ''
Başbakan Netanyahu, Yahudilerin 2015’te giderek artan Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle Kudüs ve Filistin genelinde yaşanan olayların ardından, Yahudi milletvekillerinin Harem-i Şerif’e girişlerini yasaklamıştı. Ancak Netanyahu, ağustos ayında yasağı kaldırarak, Yahudi milletvekillerinin daha önceden izin almaları şartıyla Mescid-i Aksa’ya girişlerine izin vermişti.
Likud Partisi üyesi Glick ve HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partili Shuli Moalem, Netanyahu’nun yasağı kaldırmasının ardından Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen ilk milletvekilleri olmuştu.
Tel Aviv yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.
Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
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