Ariel, attığı tweette, "Tarım Bakanı olarak, Türkiye'den tarım ürünlerinin ithalatını dondurma talimatı verdim. İki yüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İSRAİL TİCARET HACMİ NE KADAR

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye geçen yıl İsrail'e 3.4 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 1.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi ise 4.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İsrail'e yapılan ihracatta en önemli ürünler binek otomobiller, demir çelik ürünleri, izole edilmiş kablo ve teller, mücevherci eşyası ve aksamı, plastik eşyalar, konfeksiyon ürünleri, beyaz eşya, seramik ürünleri ve çimento olarak sıralanıyor.

İthalatımızda en önemli ürünler ise petrol yağları, propilen polimerler, siklik hidrokarbonlar, elektrik enerjisi üretim grupları ve etilen polimerler.

TARIM İHRACATI ÇOK DÜŞÜK

Bakanlığın verilerine göre Türkiye'den İsrail'e tarım ürünleri ihracatı ise en sonlarda yer alıyor. Açıklanan listeye tarım ürünü olarak sadece domates girerken, geçtiğimiz yıl bu ülkeye 9 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.