İsrailli bakan: Filistinlilere çok çok iyi davranıyoruz

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail’in Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) korkmadığını, çünkü uluslararası hukuku ihlal etmediğini iddia etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İsraeli Radyosu’na konuşan Shaked, "İsrail savunma güçleri Filistinlilere çok çok iyi davranıyor. Adalet ve hukuk sınırları içerisinde... İşgalden başka çare yok. Bunun bugün yapılması gerektiğini söylemiyorum ama bir gün yapılmalı" diye konuştu.



İktidardaki Likud Partisi’nin Milletvekili Avi Dichter de, "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" dedi.

Dichter, Hamas'ın Gazze’deki gösterileri 'kışkırttığını' ve benzer protestoların işgal altındaki Batı Şeria'da da düzenlenmesi için 'provokasyon' yaptığını ileri sürdü.

'KAN BANYOSUNU DURDURUN'

İsrailli Haaretz Gazetesi ise Filistin’e yönelik katliamı "Kan banyosunu durdurun" başlığıyla eleştirdi.

Başyazıda, "Ölümcül silahlar kaybedecek hiçbir şeyi olmayan gençleri durduramaz. İsrail’in sınırını koruma hakkıyla ilgili bir tartışma söz konusu değil ama bu, sınırı geçmeye çalışanlara her istediğini yapabileceği anlamına gelmiyor" ifadesine yer verildi.

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