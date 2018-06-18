Yediot Ahranot gazetesindeki habere göre, İsrailli bakan Elkin, Prens William'ın resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada yer alan "işgal altındaki Filistin toprağı" ifadesinin değiştirilmesi çağrısı yaptı.

Kraliyet ailesinin ziyareti siyasallaştırdığını ileri süren ve durumun üzüntü verici olduğunu belirten Elkin, "Kudüs 3 bin yıldır ' İsrail'in başkenti' oldu ve ziyaretin güzergâhına ilişkin açıklamadaki 'çarpıtma" bunu değiştiremez." iddiasında bulundu.

Cambridge Dükü Prens William'ın 24-28 Haziran tarihlerinde Ürdün, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi planlanıyor.

William, 26 Haziran'da İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşecek.

Ziyareti kapsamında Yafa ve Tel Aviv'de bazı programlara da katılması beklenen Prens William, 27 Haziran'da da işgal altındaki Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs ile Batı Şeria 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

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