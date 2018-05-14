İsrailli Beitar Jerusalem futbol kulübü adına ‘Trump’ı ekledi

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İsrail Premier ligi takımlarından Beitar Jerusalem, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından dolayı adını "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirdi.

Kulübün Facebook sayfasında açıklamada, "Kudüs 70 yıldır, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'İn ebedi başkenti olarak kabul eden cesur kararına kadar uluslararası açıdan tanınmayı bekliyordu." denildi.

6 kez şampiyon olan ve halen ligde ikinci sırada bulunan kulüp, Arap futbolcu oynatmayan tek İsrail Premier ligi takımı.

Beitar Jerusalem'in taraftarları, maçlarda sık sık "Araplara Ölüm" sloganları atıyor.

Kulüp bu nedenle geçmişte İsrail Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı.

Kulübün ad değişikliğinin daimi olup olmadığı bilinmiyor.

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