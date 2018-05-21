Liberman, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, İsrail Parlamentosundaki Filistin asıllı milletvekillerinin oluşturduğu Birleşik Arap Listesi'nin de lideri olan Odeh ve arkadaşlarına "terörist" benzetmesi yaptı.

Odeh ve arkadaşlarının kanunların uygulanmasını engellediğini iddia eden Liberman, "Odeh ve arkadaşlarının yeri İsrail Parlamentosu değil, hapistir. Artık yaptıklarının bedelini ödemelerinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Hayfa'da cuma akşamı Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının Gazze'ye destek amacıyla düzenledikleri gösteriye İsrail polisi müdahale etmiş, 21 kişiyi gözaltına almıştı. İsrail polisinin sert müdahelesi sonucu dizinde kırık oluşan Cafer Farah adlı Filistin asıllı aktivist hastaneye kaldırılmış, milletvekili Odeh de Farah'ı hastanede ziyaret ettiği sırada İsrail polisiyle tartışmıştı.

Öte yandan, gözaltına alınan 21 göstericinin serbest bırakılması için Hafya'da bugün de gösteri düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan yaklaşık 200 kişi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi.

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