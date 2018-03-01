Meteoroloji'den İstanbul için art arda gelen uyarının ardından kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı Taksim ve çevresinde etkili oldu.

Meteoroloji'den yaplan açıklamada, "İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren görülen kuvvetli sağanak yağış ve yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir." denilmişti

İSTANBUL HAVA DURUMU (1 MART)

Meteoroloji'nin bugün İstanbul için hava durumu tahmini kar yağışı şeklinde. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük -2 derece olacağı İstanbul'da kar yağışı ise gece yarısından sonra başladı. 2 Mart Cuma günü ise İstanbul'da etkili olan soğuk hava yerini biraz daha yüksek değerlere bırakacak. En yüksek sıcaklığın 9 derece, en düşük sıcaklığın ise 1 derece olması bekleniyor.

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