Füsun Saka, HT Cumartesi'de İstanbul'a en yakın tatil noktalarını kaleme aldı.

POLONEZKÖY

Kahvaltıya bile gidilir

İstanbul yakınlarındaki ‘kısa tatil’ cennetlerinden biri de Polonezköy. Yemyeşil ormanlık alanların ortasında, Polonyalılar tarafından kurulmuş. Yaz ve kış ayrı güzellikte. Konaklamak için pek çok otel ve pansiyon var. Ama hafta sonu sırf kahvaltı yapmaya gidenler bile oluyor. Anlayacağınız, kahvaltı sofralarıyla ünlü mekânlar var, bunlardan biri de Leonardo. Burada o kadar çok yiyorsunuz ki, masadan kalkınca uzun bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Polonezköy’ü gezmek çok zevkli; dar sokakların, köy kahvelerinin, dükkânların arasında dolaşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile...

AĞVA

Nehir gezisinden sonra balık sofrası

Ağva, ormanla suyun buluştuğu yerde, Yeşilçay ve Göksu derelerinin denize döküldüğü bölgedeki deltanın üzerinde. Tarihi Hititler’e kadar uzanıyor. İstanbul’a uzaklığı ise sadece 97 kilometre. Yolculuğunuz, otomobille yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Eğer bir gün için bile olsa sükûnetin tadını çıkarmak istiyorsanız, mutlaka Ağva’ya gidin.

Ağva’nın batısından kıvrılarak geniş bir kumsalda Karadeniz’e dökülen Göksu Deresi’nin kıyıları yemyeşil. Derenin her iki yanında da konaklama tesisleri bulunuyor. Yeşilçay Deresi ise adını, kıyısındaki yemyeşil bitki örtüsünden alıyor. Ağva’ya sadece 15 dakikalık uzaklıkta bulunan Kadırga ve Kilimli koyları civarda gezebileceğiniz güzellikler arasında. Yazın buralarda denize de giriliyor. Karadeniz kıyısına gezmeye gidip de balık yemeden dönmek olmaz; siz de taze ve ucuz balığın tadını çıkarın.

Ağva’ya gitmek için; TEM yoluna çıktıktan sonra Şile ve Ağva tabelalarını takip edin. Ayrıca Üsküdar’dan her saat başı Şile-Ağva otobüsleri kalkıyor.

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KULİNDAĞ

Konforlu kulübede uyuyun

İstanbul’a en yakın seyahat duraklarından Kulindağ’a günübirlik ya da hafta sonu tatili için gidebilirsiniz. Kavacık’tan 17 kilometre uzaklıktaki Mahmut Şevket Paşa Köyü’ne gidip, oradan da Kulindağ tabelasını takip ederek ulaşıyorsunuz buraya. Dağın yamaçlarına kurulmuş ahşap kulübelerde konaklıyorsunuz. Kulübe dediysek; içinde banyo, tuvalet, klima, televizyon, kablosuz internet var. Yani doğanın tam ortasındasınız ama konforunuzdan da vazgeçmiyorsunuz. Yakında bulunan dereden gelen su sesi, kuş seslerine karışıyor. Aktivite isterseniz yürüyüş yapabilir, Bizans kalıntılarını keşfedebilirsiniz.

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ŞİLE

Bizanslılar burada güneşleniyordu

İstanbul’a yakın olmasına rağmen, havasıyla sizi uzaklara götürebilen bir tatil beldesi Şile. Marmara Bölgesi’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında. Burası İstanbulluların sadece doğaya yakın olmak için değil balık yemeğe de gittikleri adreslerden biri. Beş yıldızlı otellerin de açılmasıyla birlikte Şile, kış sezonunda bile özellikle hafta sonları rağbet görüyor.

Günübirlik değil de hafta sonu tatili için giderseniz çevreyi gezmeye vaktiniz olur, ki şiddetle tavsiye ederiz. Mesela civardaki köylerde irili ufaklı mağaralar var. Bunların içinde en büyüğü, Sortullu Köyü ile Hacıllı Köyü arasında yer alan İnkese Mağarası. 355 metre uzunluğunda ve yaklaşık 80 metre derinlikte. İçinde kısmen su bulunan mağarayı görmeye turistler bile geliyor.

Şile’ye 33 kilometre uzaklıkta ise Değirmençayırı Şelalesi var. Buraya, Kargalı Köyü’nden batıya doğru yaklaşık bir saatlik keyifli bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Keşfetmeye meraklıysanız, duraklarınızdan biri de Onbir Göller Vadisi olmalı. Hacıllı Köyü yakınlarındaki vadi boyunca 500 kilometre ilerlediğinizde, birinci göle ulaşıyorsunuz. Yolun devamında büyüklü küçüklü göller çıkıyor karşınıza.

Kumbaba Tepesi, ilçenin en önemli turistik bölgelerinden biri. Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bilgilere göre, burası Bizans döneminde güneş banyosu yapmak için kullanılıyormuş ve bu gelenek Osmanlı zamanında da devam etmiş.

KIYIKÖY

Trakya’nın tatlı sürprizi

Kırklareli’nin Saray İlçesi’ne bağlı küçük bir Trakya köyü Kıyıköy. Karadeniz’e bakan yüksek tepelere kurulmuş. Sahili ise doğal güzelliğiyle çok etkileyici. Limanında yılın her mevsimi taze ve ucuz balık yiyebilirsiniz. İstanbul’a 2.5 saat uzaklıktaki köye, Bizans döneminden kalma eski şehir kapısından giriliyor.

Burada köy evinden bozma pansiyonlar her mevsim hizmet veriyor. Kıyıköy’e gitmek için; İstanbul-Edirne TEM otoyolunda Avcılar, Hadımköy, Çatalca, Kumburgaz, Selimpaşa, Silivri, Kınalı sapaklarını geçtikten sonra Çerkezköy çıkışından sapıyorsunuz. 10 kilometre sonra Çerkezköy’ün merkezine varıyorsunuz. Buradan Saray istikametini takip ederek 20 kilometre sonra ilçenin merkezine ulaşıyorsunuz. 15 dakika sonra da Kıyıköy’desiniz.

ÇANAKKALE GEZİ REHBERİ