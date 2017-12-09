Meteoroloji haftasonu İstanbul'da fırtına beklendiğini duyurdu.
Marmara'da 09.12.2017 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren fırtınamsı (40-60 km/sa) rüzgar şeklinde esecek olan rüzgarın Pazar günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 10.12.2017 Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ege'de rüzgarın; 09.12.2017 Cumartesi günü kuzeyinde akşam saatlerinden sonra, 10.12.2017 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Orta Ege'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 10.12.2017 Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'de rüzgarın; 10.12.2017 Pazar günü ilk saatlerden batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı günün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın; 10.12.2017 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 11.12.2017 Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehri terk etti. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'den Rize, Artvin ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Açıklamada, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara (çığ riski, yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri, zamanla Ege kıyıları ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Antalya, Edirne ve Kırklareli'nin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar'ın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri ile zamanla Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANISA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
CANKIRI °C, 9°C
Az bulutlu
ESKISEHIR °C, 11°C
Az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
KARABÜK °C, 10°C
Parçalı az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sıs ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
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