İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye haftabaşı itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girdi. İstanbul'da dün başlayan yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, yarın da devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hızla soğuyarak 10 derecelerin altına gerilemesi bekleniyor.

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Yarın itibariyle sadece İstanbul'da değil yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek.

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR

Prof. Dr. Orhan Şen Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Salı gecesi İstanbul'un yüksek kesimleri kar ile tanışır. Alçak bölgeler de karla karışık yağmur olur" dedi.



Kar sonrası ulaşım problemlerine de dikkat çeken Şen, "Yağan kar her zaman problem olmuştur. Bu nedenle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ulaşımda problem yaşanmaması için gece trafiğe çıkılmaması gerekir." uyarısında bulundu.



Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağını söyleyen Şen, "Uzun yıllardan sonra ilk defa İstanbul'a Aralık ayının ilk haftasında kar yağacak. Bu sene kar yağışının fazla olacağını öngörmüştük, gerçekleşeceğe benziyor" dedi.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Malatya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu ve Giresun'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Antalya Körfezi, Doğu Akdeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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