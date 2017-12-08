Hafta başında yağışlı ve soğuk olan İstanbul'da az bulutlu ve güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hava sıcaklıklarının tekrardan kademe kademe artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Batı kesimlerinden başlayarak cuma günü ve haftasonunda ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor.



İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?



Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehri terk etti. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL'DA GÜN GÜN HAVA SICAKLIKLARI ŞÖYLE:

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den Rize, Artvin ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Açıklamada, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara (çığ riski, yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Artvin, Rize, Ardahan çevreleri ile Bayburt, Erzurum ve Kars'ın kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (20-50mm), Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar (30-60 cm.) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya Kesimi, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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