Meteorolojiden gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti.
Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca ise İstanbul'da genelde güneşli hava hakim olurken perşembe günü yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde artı 9 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde artı 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, batısının gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı az bulutlu ve yer yer puslu
ISTANBUL °C, 17°C
Parçalı az bulutlu ve yer yer puslu
KIRKLARELI °C, 16°C
Parçalı bulutlu, yer yer pus ve sisli
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı az bulutlu, yer yer pus ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 14°C
Parçalı az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
IZMIR °C, 20°C
Parçalı az bulutlu ve puslu
MANISA °C, 18°C
Parçalı az bulutlu ve puslu
UŞAK °C, 13°C
Parçalı az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
CANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKISEHIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARABÜK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, akşam batısı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'in güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı parçalı yer yer çok bulutlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeyi çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, Güney Ege'nin güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), doğusu doğudan sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,2 ila 0,4m, Görüş: İyi, siste zayıf.
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