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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu!

Hava durumu için meteorolojiden son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Yağışlar ise kıyı kesimler ile Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte son hava durumu raporu

12.12.2017 - 07:19 | Güncelleme:

Meteorolojiden gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca ise İstanbul'da genelde güneşli hava hakim olurken perşembe günü yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde artı 9 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde artı 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sisli

TEKİRDAĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah saatlerinde sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

IZMIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

CANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARABÜK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'in güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Batı Karadeniz'in batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr: Güney ve güneybatı, Güney Ege'de zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Kuzey Ege'de sabah 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) , doğusunda 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,2 ila 0,4m, Görüş: İyi.

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