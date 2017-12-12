Meteorolojiden gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca ise İstanbul'da genelde güneşli hava hakim olurken perşembe günü yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde artı 9 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde artı 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sisli
TEKİRDAĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah saatlerinde sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
IZMIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANISA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
CANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARABÜK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'in güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Batı Karadeniz'in batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr: Güney ve güneybatı, Güney Ege'de zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Kuzey Ege'de sabah 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) , doğusunda 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,2 ila 0,4m, Görüş: İyi.
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