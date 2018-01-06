Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurdun farklı noktalarında yaşayan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre ise güney, iç ve batı kesimlerde 2-4 derece arasında sıcaklık artışı bekleniyor. Öte yandan ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 6 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6 Ocak hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak.

İstanbul'a kar yağışı konusunda geçtiğimiz gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse bir açıklamada bulunmuş, "Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU (6 OCAK 2017)

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C , 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

İSTANBUL °C , 12°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ °C , 11°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KOCAELİ °C , 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DENİZLİ °C , 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C , 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C , 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 17°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C , 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C , 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C , 17°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C , 9°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANKIRI °C , 10°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C , 9°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KONYA °C , 10°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ekleniyor.

BOLU °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KASTAMONU °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C , 11°C

Parçalı çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C , 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C , 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C , 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C , 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C , 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARS °C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MALATYA °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

VAN °C , 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C , 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C , 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C , 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan, öğleden sonra güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğleden sonra batısı ile akşam saatlerinden sonra tamamı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara Denizi

Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

Ege Denizi

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden sonra kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun açıkları sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de sabah ve gece kuzey ve kuzeydoğudan, öğleden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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