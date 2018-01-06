Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurdun farklı noktalarında yaşayan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre ise güney, iç ve batı kesimlerde 2-4 derece arasında sıcaklık artışı bekleniyor. Öte yandan ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 6 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6 Ocak hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak.
İstanbul'a kar yağışı konusunda geçtiğimiz gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse bir açıklamada bulunmuş, "Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." ifadelerini kullanmıştı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU (6 OCAK 2017)
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan, öğleden sonra güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğleden sonra batısı ile akşam saatlerinden sonra tamamı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara Denizi
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
Ege Denizi
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden sonra kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun açıkları sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de sabah ve gece kuzey ve kuzeydoğudan, öğleden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.