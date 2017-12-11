Meteorolojiden gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas ve Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ISTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANISA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
UŞAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı, kuzeyi çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KİLİS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu akşam saatlerine kadar yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'in güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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