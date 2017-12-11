Meteorolojiden gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas ve Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ISTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı, kuzeyi çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu akşam saatlerine kadar yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'in güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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