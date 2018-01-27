Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Hafta sonu havanın nasıl olacağını araştıran vatandaşlar, internette yapılan son hava durumu tahmin raporunu araştırırken, Meteoroloji de bugünkü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan hava durumunda hava sıcaklığının Batı bölgelerde 2-4 derece arasında artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor. İşte 27 Ocak bugün hava durumu tahmin raporu...

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (27 OCAK)

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporunda İstanbul'a kar yağışı konusunda bir bilgi verilmedi. İstanbul'da hava durumunun parçalı bulutlu olması ve 8 derecede seyretmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile güneydoğusunda don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C , 8°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C , 7°C

Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 5°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C , 11°C

Az bulutlu

İZMİR °C , 12°C

Az bulutlu

MANİSA °C , 10°C

Az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C , 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C , 13°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C , 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte kuzeybatısında pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C , 4°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C , 4°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 5°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C , 2°C

Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C , 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz kıyılarında yer yer karla karışık yağmur ve hafif kar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C , 5°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C , 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer hafif kar yağışlı

TOKAT °C , 4°C

Çok bulutlu

TRABZON °C , 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı, Erzincan çevrelerinde sis hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C , -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

ERZURUM °C , 0°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C , 5°C

Çok bulutlu

VAN °C , 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu;

Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 2,0m;

Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara Denizi

Hava Durumu: Parçalı bulutlu,

Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m,

Görüş: İyi.

Ege Denizi

Hava Durumu: Az bulutlu,

Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, sabah saatlerinde güneyi yer yer 3,0m,

Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu;

Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz 2,0 ila 3,0m,

Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı;

Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m,

Görüş: Orta.

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