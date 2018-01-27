Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Hafta sonu havanın nasıl olacağını araştıran vatandaşlar, internette yapılan son hava durumu tahmin raporunu araştırırken, Meteoroloji de bugünkü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan hava durumunda hava sıcaklığının Batı bölgelerde 2-4 derece arasında artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor. İşte 27 Ocak bugün hava durumu tahmin raporu...
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (27 OCAK)
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporunda İstanbul'a kar yağışı konusunda bir bilgi verilmedi. İstanbul'da hava durumunun parçalı bulutlu olması ve 8 derecede seyretmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile güneydoğusunda don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte kuzeybatısında pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz kıyılarında yer yer karla karışık yağmur ve hafif kar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Çok bulutlu
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer hafif kar yağışlı
Çok bulutlu
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı, Erzincan çevrelerinde sis hadisesi bekleniyor.
Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Çok bulutlu
Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Sabah saatlerinde Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu;
Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 2,0m;
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara Denizi
Hava Durumu: Parçalı bulutlu,
Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi.
Ege Denizi
Hava Durumu: Az bulutlu,
Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, sabah saatlerinde güneyi yer yer 3,0m,
Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu;
Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz 2,0 ila 3,0m,
Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı;
Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m,
Görüş: Orta.
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