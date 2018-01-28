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İstanbul'a son dakika sıcaklık şoku! İşte İstanbul için haftalık hava durumu

İstanbul'a sıcaklar geliyor! İşte İstanbul için haftalık hava durumu

İstanbul'da kar muamması devam ederken Meteoroloji'den yeni tahmin geldi. İstanbullular kar yağışı beklerken güneşli havanın etkisinde kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminde 02 Şubat Cuma günü İstanbul 15 dereceyi görecek

28.01.2018 - 14:49 | Güncelleme:

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. İstanbulluları sıcak günler bekliyor. İstanbul'da kar yağışı haberi bekleyenler için ise üzücü haber. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminlerinde kar yağışı yok...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul'un 5 günlük hava tahmini belli oldu. Haftasonuna parçalı bulutlu havayla başlayan İstanbullular, haftaiçi sıcaklıkların etkisini arttırmasıyla 2 Şubat Cuma günü 15 dereceyi görecekler.

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
29 Ocak Pazartesi 3 10 77 86 17 -5,1 17,4 4,1 9,4
30 Ocak Salı 6 12 75 85 19 -3,7 18,5 4,1 9,8
31 Ocak Çarşamba 5 11 62 92 10 -3,7 17,3 3,8 8,8
01 Şubat Perşembe 5 13 70 83 18 -4,1 17,3 3,5 9,2
02 Şubat Cuma 10 15 68 79 41 -3,4 17,4 3,3 9

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı az bulutlu 4
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9
İzmir: Az bulutlu ve açık 13
Adana: Parçalı ve az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu ve açık 19
Samsun: Parçalı çok bulutlu 9
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri hafif kar yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

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YORUMLAR 7
  • Misafir 51 dakika önce
    yav lıye kar yagmuyor ama seneye yagacak emılım meterolojı bır gun acıklasın
  • Misafir 2 saat önce
    İstabula hiç kar yağmayacakmı:grinning:
  • Misafir 17 dakika önce
    Istanbul kar yağdı.
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