Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. İstanbulluları sıcak günler bekliyor. İstanbul'da kar yağışı haberi bekleyenler için ise üzücü haber. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminlerinde kar yağışı yok...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul'un 5 günlük hava tahmini belli oldu. Haftasonuna parçalı bulutlu havayla başlayan İstanbullular, haftaiçi sıcaklıkların etkisini arttırmasıyla 2 Şubat Cuma günü 15 dereceyi görecekler.

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 29 Ocak Pazartesi 3 10 77 86 17 -5,1 17,4 4,1 9,4 30 Ocak Salı 6 12 75 85 19 -3,7 18,5 4,1 9,8 31 Ocak Çarşamba 5 11 62 92 10 -3,7 17,3 3,8 8,8 01 Şubat Perşembe 5 13 70 83 18 -4,1 17,3 3,5 9,2 02 Şubat Cuma 10 15 68 79 41 -3,4 17,4 3,3 9

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı az bulutlu 4

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri hafif kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

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