Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. Yurdu etkisi altına alan "Kara Kış" için Meteoroloji'den Su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar için bölge bölge uyarılar geldi.
YURT GENELİ HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EDİRNE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI
Edirne'de yoğun kar etkisini artırarak devam ediyor.Edirne Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada 7 köy yolunun yağış nedeniyle kapandığını söyledi.Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç, Küçükaltıağaç, Küpdere, Rahmanca, Nasuhbey, Alibey ve Yenicegörece köylerinde kapalı olan yolları açma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Uğur, 10 ayrı ekibin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Kent merkezinde ise maddi hasarlı birçok kaza meydana geldi. Kayganlaşan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşarken bazı sürücüler de yol kenarında aracının lastiklerine zincir taktı.
Kara yolları ekipleri uluslararası ulaşımın sağlandığı Kapıkule ve Hamzabeyli yolunun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.Edirne Belediyesi ekipleri ise kent merkezi ve mahallerde, greyder ve kepçelerle trafiğin açık kalması için çalışma yapıyor.Ayrıca, olumsuz hava şartları ve kar nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köyler ile Trakya Üniversitesinde eğitime yarın bir gün süreyle ara verildi.Çalışmak zorunda olan anne ve babaların çocuklarını bırakacak kimseleri olmayabileceği düşüncesiyle Edirne'de özel kreş ve bakımevleri hizmeti aksatmayacak personel ile görevini sürdürecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da bugün (Salı) öğleden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, Çarşamba günü sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul’un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin edilmektedir. Kar yağışının Perşembe sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul’da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Batı ve Kuzeybatı (Karayel), akşam saatlerinden itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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