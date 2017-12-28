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İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri gelmeye devam ederken, İstanbullular yılbaşında kar yağacak mı sorusunu merak ediyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte son hava durumu raporu

28.12.2017 - 07:58 | Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 28 Aralık 2017 Perşembe günü Türkiye geneli hava durumu belli oldu. İşte son gelen rapor.

HAVA DURUMU 28 ARALIK 2017 PERŞEMBE

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSIN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege'de fırtına; Akdeniz ve gece saatlerinde Güney Ege 'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu akşam saatlerine kadar 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,5m ila 4,5m, güneyi 1,5 ila 2,5m, gece saatlerinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), batısı güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), açıklarında 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in açıklarında 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, doğusu zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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