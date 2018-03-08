Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı.

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