Son dakika...İstanbul Ataşehir'de çatışma!

İstanbul Ataşehir'de bir markete gelen 3 gaspçı ile polis arasında çatıştı çıktı. Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul Ataşehir'de bir markete giren gaspçılar ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri arasında silahlı çatışma çıktı.

DHA''nın haberine göre, Olay, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, daha önce de market soygununa karıştığı belirlenen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sırasında şüpheli 3 kişi, soygun için girdikleri belirtilen marketten, polisi fark edince çıktı.

Şüpheliler, teslim ol uyarısında bulunan polise ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Silal sesleri nedeniyle çevredekiler panik ve korkuyla kaçıştılar.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye takiviye polis ekipleri sevk edildi. Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sırasında polisle çatışan şüphelilerden biri ölü ele geçirildi, diğer 2 kişi ise yakalandı.

Çatışma sırasında bir polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İki şüpheli sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

son dakika

çatışma

istanbul

Ataşehir

polis

Soyguncular

hareketli dakikalar