İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir caminin bahçesindeki çay ocağında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Kahramanlar Sokağı'nda, Cihangir Camisinin bahçesinde dini kitapların da bulunduğu çay ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Çay ocağında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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