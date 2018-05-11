Bağcılar’da “yan bakma” nedeniyle çıkan tartışmada genç bir şahıs, sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında, yaralı genç can havliyle bir fırına sığınırken, saldırgan ise elinde bıçakla rahat bir şekilde fırından çıkarak kayıplara karıştı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden G.D.’ye sokaktaki bir şahıs sözlü olarak sataşmaya başladı. Sataşmanın ardından G.D., şahsın yanına gitmesi gitti. Şahsın “Neden yan baktın” demesi üzerine çıkan tartışma sonucu G.D. sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Yaralı halde saldırganın elinden kurtulan G.D., can havliyle sokak üzerindeki bir fırına sığındı. G.D.’yi takip eden eli bıçaklı saldırgan fırında da birkaç kez bıçak sallayarak, elinde bıçakla rahat bir şekilde işyerinden çıktı. Olayın ardından işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Dehşet anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, G.D. arkadaşlarıyla birlikte sokak ortasında sohbet ediyor. O esnada eli bıçaklı saldırgan G.D.’ye sataşıyor. Bir süre sonra G.D. saldırganın yanına giderek aralarında sözlü tartışma başlıyor. Tartışma sonrasında saldırgan G.D.’yi bıçaklıyor. Yaralanan G.D. kaçarak fırına giriyor. Saldırganda arkasından fırına girerek içeride tekrar bıçaklıyor. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan G.D. yere düşüyor. Saldırgan ise elinde bıçakla rahat bir şekilde fırından çıkıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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