Kaza, Tem Otoyolu Bahçeşehir Mevkii yanyolda Esenyurt istikametinde meydana geldi. Otomobil iddiaya göre viraja hızlı girerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil ağaçlık alanda taklalar atarak durdu.

İHA'nın haberine göre, kazayı gören diğer araç sürücüleri, yardıma koşarak sağlık itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ekipler tarafından ambulansa konularak hastaneye sevk edildi. Bölgede araç trafiği yoğunlaşırken araç içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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