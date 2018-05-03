İstanbul Başakşehir - Sivasspor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. İstanbul Başakşehir, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Sivasspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi İstanbul Başakşehir 65 puanla 2. sırada, Sivasspor 47 puanla 7. sırada bulunuyor. İstanbul Başakşehir, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sivasspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 101. İddaa'da İstanbul Başakşehir kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Sivasspor kazanır 7.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

İstanbul Başakşehir son haftadaki Göztepe müsabasında 0-2 kazandı.

Sivasspor ise Yeni Amasyaspor maçında 3-1 kazandı.

İstanbul Başakşehir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. İstanbul Başakşehir, kendi sahasında 32 gol attı, 11 gol yedi.

Sivasspor, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sivasspor 17 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.