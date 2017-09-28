İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş'ın ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu. Ak Parti'nin adayı olan Mevlüt Uysal, yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Peki, Mevlüt Uysal kimdir? İşte İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın hayat hikayesi...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.



AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Uysal, 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir'in birleşerek ilçe olması üzerine aday olduğu 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. 2014'teki yerel seçimlerde de bu başarısını yineleyen Uysal, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 28 Eylül 2017 tarihinde yapılan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

SEÇİM 3 TURDA TAMAMLANDI



1. turda kullanılan 307 oydan biri mühürsüz olduğu için geçersiz sayıldı. Mevlüt Uysal 179, Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı.

2. turda 308 oy kullanıldı ve 1 oy geçersiz sayıldı. Mevlüt Uysal 179, Ekrem İmamoğlu 128 oy aldı.

3. turda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu.

İstanbul Belediye Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Mevlüt Uysal