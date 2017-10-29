İHA'nın haberine göre olay, 00.15 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi Ortabayır Sokak'ta bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı civarında patlama sesi duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgede çalışma yapan ve herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, duyulan sesin havai fişek ya da çocukların eğlence aracı olarak kullandığı torpilden kaynaklandığı ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Sesin nereden geldiğiyle ilgili soruşturma sürüyor.