İstanbul Beykoz Acarlar Mahallesi’nde 2 grup arasında yaşanan tartışma, cinayetle sonuçlandı.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre olay, Acarlar Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede önceki gece 02.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre 44 yaşındaki Oktay Üzüm, Cemal O.’ya daire sattı. Aralarında protokol yapan Üzüm ve Cemal O., önceki gün arkadaşlarıyla beraber yemek yedi. Akşam tekrar buluşan Oktay Üzüm, kardeşi B. Üzüm, Uğur S. ve soyadı öğrenilemeyen Kenan isimli kişi ile Cemal O., Aytekin O., Erkan A. ve Avukat Şiar K., beraber alkol almaya başladı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Alkol sonrası hep beraber okey oynayan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte her 2 grup da silah çekti. Olayda Oktay Üzüm hayatını kaybederken, kardeşi B. Üzüm, Avukat Şiar K. ve Erkan A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şiar K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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