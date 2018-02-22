Beyoğlu'nda bir kadın, evinin kömürlüğünde el bombası buldu.



Piyalepaşa Mahallesi Mektep sokaktaki binada yaşanan olayda soba yakmak için evin kömürlüğüne odun almaya inen kadın, el bombası buldu. Durumun polise haber verilmesi üzerine olay yerine bomba uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi.DHA'nın haberine göre, polis tarafından incelenen el bombası delil torbasına koyularak emniyete götürüldü. Bombayı bulan kadın "Hiç tanımadığım bir cisim gördüm. Ben televizyonda gördüğüm bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben el bombasını hayatımda yeni gördüm eğer el bombasıysa. Soba yakacaktım odun almaya indim" diye konuştu.

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Kadın ifadesi için polis merkezine götürülürken soruşturma sürüyor.