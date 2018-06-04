Olay Beyoğlu'nda 31 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada Mustafa A. adli şahsın saldırısına uğradı.

İHA'nın aktardığına göre; genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı. Bir anda genç kadının üzerine atlayan Mustafa A.'nın neden saldırdığı öğrenilemedi.

Genç kadının şikayeti üzerine mahkemeye çıkan saldırgan tutuklanırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞOK EDEN O ANLAR KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde, genç kadın ve 2 arkadaşı kaldırımda yürüyor. Bu esnada önlerinden yürüyen şahıs biranda genç kadına saldırıyor.

Arkadaşları genç kadını kurtarmak için hemen müdahale ederken o esnada caddeden geçen iki polis de olaya dahil olup kadını saldırganın elinde kurtarıyor.

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