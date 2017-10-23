Çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği İstanbul Bienali’nde tatsız olaylar yaşandı. Üsküdar’daki Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sergilenen eserler, 4-5 kişilik bir grup tarafından saldırısına uğradı.

Üstelik bu saldırı bir değil, iki kez yaşandı. 15. İstanbul Bienali kapsamında Üsküdar Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sergilenen Ömer Koç Koleksiyonu saldırıya maruz kaldı.

ÇAĞDAŞ SANAT ESERLERİNE SALDIRDILAR

"Kapı Çalana Açılır" sergisinin alanını basan 4-5 kişilik grup, "Laiklik bu mu? Bu memleket sizin yüzünüzden bu hale geldi" diye bağırmaya başladı. Daha sonra eserleri tahrip etmek istediler.

Hedeflerinde ise, Ron Mueck’e ait "Hırka Altında Adam" heykeli vardı. Devreye hemen güvenlik güçleri girdi. Bu esnada güvenlik güçlerinden biri arbede sırasında yere düştü. Saldırganlar, diğer güvenlik güçlerinin müdahalesiyle heykelden birkaç metre uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 15 dakika süren arbedenin ardından grup sergi alanından çıkartıldı. Yaşananlar o sırada içeride bulunanlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Arbede sebebi olarak, bazı internet sitelerinin sergideki bazı heykellerin Osmanlı’ya saygısızlık olduğunu belirterek sergiyi hedef gösterdikleri iddia edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Kapı Çalana Açılır" sergisine dün gerçekleşen 2 saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli, Mahmut A., çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 AYRI SUÇTAN POLİS KAYDI VAR

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre eylem için Bolu'dan geldiği öğrenilen saldırganın ‘Hayvan hakları kanununa muhalefet', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılamak', '6136 sayılı ruhsatsız silah bulundurmak', '2911 sayılı gösteri kanununa muhalefet etmek', 'tehdit, darp, kasten yaralama', 'hakkı olmayan yere tecavüz', 'devlet güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek' gibi 24 ayrı suçtan polis kaydı olduğu öğrenildi.