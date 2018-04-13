İstanbul Boğazı'nda 5 gündür sis kabusu yaşanıyor. Aynı noktaya çöken yoğun sis günlerdir kalkmıyor. Bölgede adeta göz gözü görmüyor. Yıllardır böyle bir durumu yaşamadıklarını belirten gemi trafik hizmetleri yetkilileri ilk kez üst üste bu kadar uzun süreli Boğaz'a sis çöktüğünü kaydediyor.
DHA'nın haberine göre, Boğaz'daki uzun süreli kapatmalar nedeniyle yüzlerce gemi, geçiş için sıra bekliyor. Boğaz'ın Kuzey girişinde 226, Güney girişinde ise 125 geminin geçiş için beklediği öğrenildi. Bu gemilerden bazılarının 9 Nisan'dan beri beklediği kaydediliyor. Küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluştuğu kaydediliyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için yüzbinlerce dolar zarar ettiklerini söylüyor.
5 GÜNDE 70 SAATTEN FAZLA KAPALI KALDI
İstanbul Boğaz'ı 5 günlük süre içinde 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatıldı.
9 Nisan'da saat 16.43'te transit gemi geçişlerine kapatılan Boğaz, saat 19.25'te açıldı. 10 Nisan'da saat 02.15'te kapatılan Boğaz yaklaşık 42 saat sonra yani 11 Nisan'da saat 20.30'da açıldı. 12 Nisan sabahı saat 10.15'te tekrar kapatılan Boğaz, bu kez yaklaşık 26 saat sonra, bugün saat 12.05'te transit gemi geçişlerine açıldı. Gemi trafik hizmetleri yetkilileri, gemi trafiğin yoğun olmamasını şans olarak nitelendirdi. Trafiğin yoğun olması durumunda bekleyen gemi sayısının binden fazla olabileceği kaydedildi.
"DAHA FAZLA GÖRMEYE BAŞLADIK"
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevinç Asilhan, "Boğaz'da ve İstanbul'da görülen sislerin sıklığı arttı. Daha fazla görmeye başladık" dedi. Asilhan, "Bunun nedeni inşaat faaliyetleri, araç trafiği, kentleşme, sanayii bölgelerinden çıkan emisyonlar. Bunların hepsi atmosfere verildiğinde belli bölgelerde sis görülme sıklığı artıyor. Mekanik olarak veya havalimanlarında kullanılan çekirdeklenme yöntemiyle bu sisler dağıtılabilir. Mekanik olarak hava dağılımı sağlanıp sis dağıtılabilir ve görüş mesafesi açılır. Sisin dağılması için çekirdeklenmenin artırılması ancak sisin görüldüğü bölgeye göre çalışılması gerekiyor" diye konuştu.
"İSTANBUL'UN ÜZERİNDE SABAH AKŞAM DEĞİŞİYOR"
Prof. Dr. Sevinç Asilhan, "Bu olaya detaylı bakmak gerekiyor. Analiz gerektiriyor. Atmosfere verilen partiküller artmışsa boğazın sağladığı kanal akımı da fazlaysa sis görülüyor. Sinop gibi bölgede de sisler gemi hareketini etkiliyor fakat bunlar doğal. Ancak İstanbul'un üzerinde sabah akşam değişiyor. Lokal olarak değişiklik gösteriyor. İstanbul'da bulunan ana yolların etrafında da görülüyor. Aslında sis olayları atmosfere verilen o kirleticilerin yere inmesine neden oluyor. Biz şehirde yaşayan insanların sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Sis hava kirliliğine neden oluyor. Doğal şartlarda ormanda dağ yamacında oluşanlar kirlilik değil hava hareketi. Kent ve insan faaliyeti etkisiyle oluşanlar pus bunlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Lokal olarak incelenmeli can ve mal kaybına neden oluyor" ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ'NİN SİS UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde son günlerde sıkça sis uyarısında bulunuyor. Dün de uyarıda bulunan Meteoroloji, Marmara'da önümüzdeki 2 gün daha sisin etkili olacağını açıklamıştı.
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