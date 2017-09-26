İstanbul Boğazı Üsküdar Kız Kulesi açıklarında dün akşam saatlerinde vapurdan atlayan yaşlı bir adam, Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla boğulmaktan son anda kurtarıldı. Denizde yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansırken, kıyıya çıkartılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan vapura binen Ahmet Tuncay Yazıcı (63), vapur seyir halindeyken güverteden denize atladı. Yaşlı adamın atladığını gören vapurdaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma timi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma (DEGAK) timi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı bir ekip sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Kısa sürede olay yerine gelen Deniz Arama ve Kurtarma timinden bir personel, suya girerek denizde çırpınan yaşlı adamın yanına gitti. Bol miktarda su yutan adam, personel tarafından yarı baygın bir şekilde bota alındı. İlk müdahalesi botta yapılan ve nefes nefese kalan adam, su yutmasından dolayı kusmaya başladı. Ardından da botla karaya götürülen adama sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Denize yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
36'NCI KEZ HAYAT KURTARDILAR
Öte yandan ihbarın gelmesinin ardından yaklaşık 4 dakikada olay yerine gelen gönüllü sivil toplum örgütü Deniz Arama ve Kurtarma timi, geçtiğimiz ay da Sarayburnu açıklarında serinlemek için denize giren bir vatandaşı kurtarmıştı. Vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran tim, bununla birlikte denizden 36'ncı kez hayat kurtardı.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.